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За взятку 50 тысяч тенге таможенник получил штраф на 1,5 миллиона

Осужденный лишен права занимать должности на госслужбе.

Фото : zakon.kz12 марта 2020, 15:06

Ведущий специалист таможенного поста "Капланбек" ДГД по Туркестанской области осужден взяточничество, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Туркестанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении ведущего специалиста таможенного поста "Капланбек" ДГД по Туркестанской области Жилкибаева по факту получения взятки. Он подозревался получении взятки в сумме 50 тыс. тенге от частного предпринимателя Шынтаевой за беспрепятственный пропуск товаров народного потребления без регистрации таможенного приходного ордера, - отметили в ведомстве.

27 февраля приговором Сарыагашского районного суда Жилкибаев осужден к штрафу в сумме 1,5 млн тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.


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