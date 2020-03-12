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У Лукашенко заподозрили коронавирус 

По слухам, вчера вечером Александр Лукашенко почувствовал себя плохо, упал в обморок, и по этой причине были отменены все мероприятия с его участием.

Фото : рамблер12 марта 2020, 16:16

Президент Беларуси Александр Лукашенко почувствовал недомогание и потерял сознание. Такие слухи, как сообщает телеграм-канал "Незыгарь", ходят в Минске, передает zakon.kz.

По слухам, вчера вечером Александр Лукашенко почувствовал себя плохо, упал в обморок, и по этой причине были отменены все мероприятия с его участием. Некоторые пользователи социальных сетей высказали мнение, что глава Беларуси мог заразиться коронавирусом.

По информации Рамблер.ру, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила местному изданию Tut.by, что "Большой разговор с президентом", который должен был состояться сегодня, был перенесен на неопределенный срок.

Дело не только и не столько в коронавирусе, — прокомментировала она слухи.

По словам Натальи Эйсмонт, Александр Лукашенко хоть и против шапкозакидательства и беспечного отношения к угрозе распространения коронавируса, однако "Большой разговор с президентом" был перенесен по причине наслоения в графике главы государства важнейших политических мероприятий.

Среди таковых пресс-секретарь Александра Лукашенко упомянула зарубежный визит, несколько интервью, серию поездок по Беларуси и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию.


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