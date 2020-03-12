Вопреки коронавирусу: в Греции зажгли огонь Олимпиады-2020

Все внимание было приковано к речи президента Международного олимпийского комитета МОК Томаса Баха.

В Древней Олимпии в Греции зажгли огонь 32-х Летних Олимпийских игр, проведение которых запланировано с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио. В связи с пандемией нового коронавируса в мире церемония прошла без зрителей и транслировалась в прямом эфире на Олимпийском канале, передает zakon.kz.

По традиции зажжение олимпийского огня перед любыми Олимпийскими играми проходит в Греции, которая затем передает огонь другим народам. Впервые в современности огонь Олимпийских игр был зажжен от солнца в Древней Олимпии в 1936 году, и с тех пор это непременный ритуал игр.

Верховная жрица, роль которой исполнила греческая актриса Ксанти Игнатиу, поднесла факел к параболическому зеркалу, концентрирующему солнечные лучи. После этого она вынесла Олимпийский огонь на стадион.

Все внимание было приковано к речи президента Международного олимпийского комитета МОК Томаса Баха.

Мы очень рады, что эта церемония проходит, хотя и в очень сложных условиях. Спасибо, Греция! Олимпийские игры являются символом мира и демонстрируют единство гуманизма. Олимпийский огонь возвращается в Токио через 56 лет. Олимпийский огонь выражает нашу надежду на лучшее будущее. Игры Токио-2020 станут символом надежды. Я надеюсь, что Игры в Токио пройдут успешно. Мы будем вместе с Токио-2020, объединенные одной идеей, — сказал Бах.

В течение ближайших 8 дней по территории Греции будет проходить эстафета Олимпийского огня. 600 человек пронесут факел через 31 город. 19 марта олимпийский огонь передадут японскому оргкомитету.

Олимпийские игры-2020 запланированы на срок с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио. На данный момент в связи с разразившейся по миру пандемией коронавируса, доподлинно не известно, пройдут ли главные старты четырехлетия в срок, допустят ли зрителей, либо Игры будут перенесены на осень или на следующий год. МОК пока не рассматривает план Б, японские власти периодически делают осторожные заявления о том, что окончательное решение о сроке проведения Олимпиады примут в мае, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире.







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