Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Женщина спрыгнула с моста в Уральске

По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение.

Фото : mgorod.kz13 марта 2020, 01:56

12 марта женщина спрыгнула с моста через Чаган, ведущий в поселок Деркул, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

После телефонного звонка о происшествии на место прибыл экипаж полиции. Они постучались в один из домов дачного общества, попросили у хозяев лодку, доплыли до девушки и вытащили ее из воды.

По словам заместителя начальника отделения МПС УП города Уральска Нурбоал Мендыханова, пострадавшей 30-35 лет. Она была передана бригаде скорой помощи. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что женщина доставлена в Городскую многопрофильную больницу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты