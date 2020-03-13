Женщина спрыгнула с моста в Уральске

По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение.

12 марта женщина спрыгнула с моста через Чаган, ведущий в поселок Деркул, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

После телефонного звонка о происшествии на место прибыл экипаж полиции. Они постучались в один из домов дачного общества, попросили у хозяев лодку, доплыли до девушки и вытащили ее из воды.

По словам заместителя начальника отделения МПС УП города Уральска Нурбоал Мендыханова, пострадавшей 30-35 лет. Она была передана бригаде скорой помощи. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что женщина доставлена в Городскую многопрофильную больницу.

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