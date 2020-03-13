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На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

По состоянию на 02:00 по Нур-Султану у S&P 500 - минус 9,51 процента.

Фото : РИАНовости13 марта 2020, 06:30

Основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йорской фондовой биржи, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По состоянию на 02:00 по Нур-Султану у S&P 500 - минус 9,51 процента, у NASDAQ - минус 9,43 процента, у Dow Jones - минус 9,99 процента.

Такой показатель стал худшим с 1987 года, когда индекс Dow Jones в "черный понедельник" опустился на 22,61 процента и достиг самого низкого значения за всю свою историю, - говорится в сообщении CNBC.

Ранее сообщалось о том, что инвесторы запаниковали после того, как в обращении президента США Дональда Трампа не прозвучало каких-либо серьезных обещаний по поддержке экономики.

В первый раз на этой неделе торги на американских биржах приостановили 9 марта на фоне обрушения нефтяных котировок. Тогда это произошло впервые с момента кризиса 2008 года.


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