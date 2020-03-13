Какие рейсы сократили в Казахстане?

Пассажиры, имеющие билеты на отмененные рейсы с 16 марта могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения.

В целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, решением межведомственной комиссии Республики Казахстан возглавляемой Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжановым, сокращено количество регулярных рейсов, сообщает zakon.kz.

Сокращено количество регулярных рейсов по направлению

Германия, Великобритания, Нидерланды, Венгрия, Чехия, Польша, Турция, Украина, Беларусь, ОАЭ и Грузия.

В рамках работы по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, 12 марта 2020 года было проведено совещание с участием представителей иностранных авиакомпаний. В связи с сокращением количества выполняемых рейсов, иностранным авиакомпаниям было рекомендовано оформлять возврат билетов в полном объеме либо перебронирование без штрафов, - сообщили в КГА.

В связи с сокращением рейсов, пассажиры, имеющие билеты на отмененные рейсы с 16 марта могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения.

Пассажиры по всем вопросам могут обращаться в адрес авиакомпании по следующим номерам:

"Turkish Airlines": +7 727 3123250, 51, круглосуточно;

"Белавиа": +7 7172 320241, с 09-00ч. до 19-00ч.;

"Fly Dubai": +7 800 070 2833, (звонок бесплатный с мобильного телефона), круглосуточно;

"Etihad Airways": +7 800 5556248, круглосуточно;

"Pegasus Airlines": +7 705 5558444, круглосуточно;

"Uzbekistan Airways": +7 7172 910459, 60; с 9-00ч. до 18-00ч;

"Эйр Астана": +7 7172 584477, +7 727 2444477, +7 702 7024477, круглосуточно;

"SCAT": +7 7252 998880, круглосуточно.

Для пассажиров в целях консультации по вопросам отмененных и ограниченных регулярных направлениях в АО "Авиационная администрация Казахстана" работает круглосуточный колл-центр по номеру 8 (7172) 64 58 41, - проинформировали в ведомстве.

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