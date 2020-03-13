Магазины в Алматы не закроют из-за угрозы коронавируса

Скупающие массово продукты сами провоцируют рост цен и создают ненужные трудности магазинам и себе.

Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин обратился к алматинцам с просьбой не бежать в магазины и не скупать контейнерами продукты питания. А также рассказал, что магазины будут работать даже в случае объявления карантина, передает zakon.kz.

Глава Управления заявил, что даже в Италии, несмотря на жесткий карантин, не закрывают супермаркеты.

Нашему населению необходимо понять, что все эти гипермаркеты будут в штатном режиме работать, даже если гипотетически в будущем выявят случаи заболевания. Среди трудовых коллективов будут применены соответствующие санитарные меры, работников выведут в карантинную зону, объекты будут обеззаражены в течение 2-3 дней. Более того, бизнес не заинтересован в закрытии даже в условиях карантина. Мы официально заявляем: в случае объявления карантина закрывать объекты обеспечения продуктами питания для населения мы не будем. Это нецелесообразно, - сказал Еркебулан Оразалин.

Скупающие массово продукты сами провоцируют рост цен. Это законы рынка: повышенный спрос рождает дополнительное предложение, что дает возможность поставщикам дополнительно на этом зарабатывать. Возникает резонансный спрос, потом цена растет, потому что люди закупают, хотя они эту продукцию сразу физически не смогут употребить.

Конечно, мы навязывать людям не можем, если человек решит изолироваться от общества в целях своей безопасности. Но наша задача, чтобы все объекты обеспечения работали в штатном режиме, - добавил глава Управления.

Акимат старается прорабатывать эти вопросы, но с законами рынка ничего нельзя поделать. По данным Управления, у гипермаркетов и поставщиков при нормальном режиме работы все продукты на 1,5 – 2 месяца как минимум есть. Но производства работают и готовы изготовить еще.

Наблюдается, например, ажиотаж вокруг сахара. Физически он есть, поставщики есть, но цена его значительно выросла, - добавил Оразалин.

По его словам, из 19 наименований социально-значимых товаров большинство производится в Казахстане.

Да, у них сырье импортное, упаковка, но там риски отсутствуют, - отметил Оразалин.

С поставками сырья для местных производителей проблем пока нет, поскольку нет ограничений на грузоперевозки из заграницы.

Создан Антикризисный штаб под председательством акима, серия встреч прошла с предпринимателями. Промышленники, пищевые предприятия обеспечены сырьем на 3-6 месяцев, это 127 крупных и средних предприятий, которые 60% удельного взноса производства, они обеспечены сырьем. Да, доллар для них - больно будет, возможно, объективное удорожание, но чтобы тотально останавливать производство- никто в этом не заинтересован, - заключил Оразалин.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!