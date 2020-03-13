Курс доллара на торгах превысил 405 тенге
Со вчерашних торгов доллар вырос на 5,32 тенге.
Фото : zakon.kz13 марта 2020, 11:13
Средневзвешенный курс доллара на утренних торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 405,05 тенге, поднявшись со вчерашних торгов на 5, 32 тенге, передает zakon.kz.
Между тем во многих обменниках курс доллара достиг 408 и даже 409 тенге. Некоторые обменники прекратили продажи как доллара, так и евро.
Это рекордный рост курса доллара к тенге с 2015 года.
Ранее сообщалось, что на рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года. Основные американские индексы в ходе торгов обрушились почти на 10 процентов.
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