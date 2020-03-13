Госслужащим Казахстана запретили зарубежные командировки

За исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны.

Глава государства провел заседание Штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов, передает zakon.kz.

Вводится запрет на выезд государственных служащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки, за исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан, - сообщается на сайте Акорды.

По мнению главы государства, принятые меры по противодействию распространению коронавируса, направленные на защиту здоровья наших граждан, являются оправданными и своевременными. Президент считает необходимым принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений.

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