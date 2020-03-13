Биртанов прокомментировал информацию о судье из Нур-Султана в Берлине

Министр сказал, что у него нет такой информации.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал информацию по поводу судьи из Нур-Султана, который мог заразиться коронавирусом в Берлине, передает zakon.kz.

Мы не знаем род занятий наших граждан, которые прибывают. Я пока такой информации не имею. Не могу подтвердить. Что касается факта, да действительно мы получили информацию от МИД, что у гражданина Казахстана, который находится в Германии, по предварительной информации, выявили коронавирус. В связи с этим, лица которые находились с ним на контакте, 12 человек, которых сегодня мы приняли, мы их поместили на карантин, - сказал он.

Таким образом, по словам Биртанова, цепочка передачи инфекции была остановлена.

Он добавил, что гражданам не стоит паниковать. Казахстан не может закрыть границы и изолироваться от всего мира, а потому в республику приезжают как собственные граждане, так и транзитные пассажиры. И возможно, кто-то из них будет болен.

Возможность передачи есть. Мы не можем гарантировать, что не будет передачи, но мы изолируем всех контактных людей. Есть эпидемиологические меры максимальной изоляции больных и контактных лиц (кто был в контакте с выявленными). Мы будем по цепочке всех выявлять и разобщать людей, чтобы было как можно меньше прямых контактов, для того, чтобы остановить течение инфекции, - добавил он, и напомнил людям правила безопасности поведения в такой ситуации.

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