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В Нур-Султане и трех областях объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95%.

Фото : bahmut.com.ua13 марта 2020, 16:09

В Нур-Султане и трех областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Мангистауской области 14 марта местами ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Актау 14 марта ожидаются ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области 14 марта ожидается ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Нур-Султане днем 14 марта ожидается юго-западный ветер порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кокшетау 14 марта ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области 14 марта местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае 14 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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