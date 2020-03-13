В Нур-Султане и трех областях объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 90-95%.
В Нур-Султане и трех областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Мангистауской области 14 марта местами ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.
В Актау 14 марта ожидаются ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.
В Акмолинской области 14 марта ожидается ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Нур-Султане днем 14 марта ожидается юго-западный ветер порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
В Кокшетау 14 марта ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.Вероятность шторма 85-90 %.
В Костанайской области 14 марта местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанае 14 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
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