Среднее время проведения тестов на коронавирус назвал Биртанов
Мы сейчас расширяем сеть лабораторий - Биртанов.
Фото : 24tv.ua13 марта 2020, 18:26
Министр Елжан Биртанов на пресс-конференции рассказал о работе лабораторий, передает zakon.kz.
Это большая кропотливая работа, которую проводят медицинские работники, санитарные врачи. Обычно тесты занимают сами по себе 5-6 часов. Это в среднем, бывает и дольше. Кроме того, играет роль логистика. Мы сейчас расширяем сеть лабораторий. Лаборатории у нас есть. Просто не было потребности и мы не во все регионы направляли тесты. По мере необходимости во все регионы будем тесты направлять, проводить анализы. Это можно достаточно быстро установить, - сказал он.
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