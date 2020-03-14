Медикам предложили "позволить старикам умирать от коронавируса" в Италии
Они рекомендуют установить критерии отбора на основе "справедливости в распределении и оптимального использования ограниченных ресурсов".
Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях, сообщает zakon.kz со ссылкой на uazmi.
Документ начинается со сравнения нынешней ситуации с войной или крупными природными катастрофами, когда врачам приходится выбирать, кому из раненых и пострадавших помогать в первую очередь.
Рекомендации призывают установить критерии отбора на основе "справедливости в распределении и оптимального использования ограниченных ресурсов".
Главная идея, выдвигаемая экспертами, проста: доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с более высокими шансами на выздоровление. Так, по их мнению, можно соблюсти принцип "максимального блага для максимального количество людей".
Возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии, – написали авторы рекомендаций.
Помимо возраста, эксперты рекомендуют врачам учитывать также общее состояние пациента, или, по выражению авторов документа, "внимательно оценивать наличие сопутствующих патологий".
Проще говоря, пожилые и отягощенные болезнями пациенты потратят на себя больше дефицитных ресурсов, а в итоге с высокой долей вероятности все равно умрут.
Рекомендации предлагается распространить и на тех больных, кто нуждается в интенсивной терапии по причинам, не связанным с коронавирусом.
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