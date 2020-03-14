Продавцы Нур-Султана не успевают пополнять прилавки

От коронавируса сейчас зависят и ассортимент, и цены.

После того, как Главный санитарный врач страны подписал Постановление об усилении мер защиты от коронавируса, некоторые казахстанцы в прямом смысле атакуют магазины, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Муку и крупы скупали килограммами, масло - литрами. Мы не успевали пополнять прилавки, говорит продавец бакалейного отдела Нурлыбек Аширбаев.

Массово вчера начали закупаться. В основном социальные товары - мука, сахар, подсолнечное масло, крупы. Даже к Новому году такой торговли нет, рассказал продавец Нурлыбек Аширбаев.

Конкурент у Нового года совсем не праздничный. Коронавирус сегодня наслаждается главной ролью на рынке. Зависят от него и ассортимент, и цены.

Огурцы дешевеют, они местные. А вот помидоры сильно подорожали, 950 тенге за кг. Берем ташкентские сейчас, так как иранских нет. Яблоки иранские. Раньше закупали за 320 тенге, сейчас - за 380. Болгарский перец - китайский. На него сильно подскочили цены – 1 тысяча 600-1 тысяча 700 за кг. Раньше были не дороже 1 тысячи 200 тенге, - поделился продавец Дархан Шоханулы.

Это на юге. А вот на актюбинских рынках пока все стабильно.

У нас местная и российская колбасная продукция. Пока все поставки идут по прежним ценам. Если оптовая стоимость поднимется, нам придется тоже повысить цены примерно на 20%, - объяснила продавец Лаура Бекбергенова.

Сейчас стоит избегать посещения людных мест. Фронт-офисы столичного ЦОНа ежедневно посещают по 8 тысяч человек. Сотрудники работают в масках. Со вчерашнего дня здесь чаще делают влажную уборку, каждые 2 часа проветривают. Такая установка. В нынешней ситуации с коронавирусом электронные услуги как никогда кстати.

На сегодняшний день 608 государственных услуг доступны онлайн, это 90%. Таким образом, посредством электронной цифровой подписи и одноразового пароля все эти услуги можно получить на дому, включая и услуги специализированного ЦОНа, - рассказала заместитель директора филиала госкорпорации "правительство для граждан" Сабина Тауан.

А вот работать дистанционно мало, кто себе может позволить. Как и отказаться от общественного транспорта. Автобусы теперь дезинфицируют чаще. Взять в руки тряпки пришлось самим водителям.

В начале смены мы выдаем водителям по 2 бутылки дизраствора, тряпки, перчатки. После каждого рейса они обрабатывают поручни, сиденья. Это обычное хлоросодержащий раствор, он безопасный для пассажиров. Мы и раньше им пользовались, - рассказал заместитель председателя правления по эксплуатации городского автобусного парка №1 Биахмет Билялов.

Запасов дизраствора хватает, говорят в автопарке. Такой же санитарный режим в поездах. Чистота – главный враг коронавируса.

В данный момент мы увеличиваем концентрацию раствора, чтобы быть уверенными, что никакой из микроорганизмов не останется на обрабатываемой поверхности. Обычная концентрация составляет 1-2 таблетки, сейчас 20. Через 2 часа проводится влажная уборка, и все эти средства вымываются, - заявил Директор ТОО "Казахстан МЕДДЕЗ" Нурлан Есенбаев.

Дизраствор не опасен для людей и животных. Даже в такой высокой концентрации, говорят специалисты. Такую обработку сейчас проводят во всех общественных местах. Для нашей же с вами безопасности.

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