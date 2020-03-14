Симптомы коронавируса у детей отличаются от взрослых

Ни у одного ребенка не зафиксировали следов осложнения в легких.

Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к выводу, что диагностировать коронавирус у детей намного сложнее, чем у взрослых, передает zakon.kz.

По сравнению со взрослыми болезнь у них протекает в более мягкой форме. В частности, на снимках их легких нет характерных опознавательных черт пневмонии, из-за чего инфекцию гораздо сложнее диагностировать, — цитирует life.ru исследование, размещенное в журнале Nature Medicine.

Были изучены десять случаев развития коронавируса у детей, чьи близкие были инфицированы.

Исследователи заметили существенные отличия в характере течения болезни у взрослых и детей. Ни у одного ребенка не зафиксировали следов осложнения в легких. У всех детей температура была несколько выше, чем у взрослых. Половина из них чихала, а у одного ребенка вообще не было заметных последствий для самочувствия.

Результаты исследования показали, что вирус присутствовал в выделениях детей долгое время. Этот факт говорит о наличии неочевидных каналов распространения инфекции, связанных с детьми, через немытые руки и отхожие места.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Число зараженных во всем мире превысило 132 тысячи человек, почти пять тысяч умерли. В Казахстане выявлено 4 случая заражения.

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