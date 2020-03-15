Названы опасные при коронавирусе лекарства
Прием противовоспалительных лекарств может ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Фото : lenta.ru15 марта 2020, 09:30
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил об опасности приема некоторых лекарств при коронавирусе, сообщает zakon.kz.
Прием противовоспалительных лекарств может ухудшить состояние здоровья при коронавирусе, - написал он в своем Twitter аккаунте.
По его словам, ибупрофен и кортизон способны осложнить течение болезни. Для снижения высокой температуры министр рекомендовал принимать парацетамол.
Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом,- резюмировал он.
⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.— Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020
Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin.
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