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Названы опасные при коронавирусе лекарства

Прием противовоспалительных лекарств может ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.

Фото : lenta.ru15 марта 2020, 09:30

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил об опасности приема некоторых лекарств при коронавирусе, сообщает zakon.kz.

Прием противовоспалительных лекарств может ухудшить состояние здоровья при коронавирусе, - написал он в своем Twitter аккаунте.

По его словам, ибупрофен и кортизон способны осложнить течение болезни. Для снижения высокой температуры министр рекомендовал принимать парацетамол.

Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом,- резюмировал он.


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