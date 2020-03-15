Названы опасные при коронавирусе лекарства

Прием противовоспалительных лекарств может ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил об опасности приема некоторых лекарств при коронавирусе, сообщает zakon.kz.

Прием противовоспалительных лекарств может ухудшить состояние здоровья при коронавирусе, - написал он в своем Twitter аккаунте.

По его словам, ибупрофен и кортизон способны осложнить течение болезни. Для снижения высокой температуры министр рекомендовал принимать парацетамол.

Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом,- резюмировал он.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!