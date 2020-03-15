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Токаев выступит с обращением 16 марта

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Фото : Акорда15 марта 2020, 16:30

Президент Касым-Жомарт Токаев завтра выступит с телевизионным обращением, сообщает zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Он напомнил, что в связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан Глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

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