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В 245 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение

Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 3.7.

Фото : almaty.tv16 марта 2020, 08:23

Утром 16 марта в 245 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 16 марта 2020г. в 05 час 54 мин 53 сек Алматинского времени (15 марта 2020г. в 23 час 54 мин 53 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 245 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 3.7.
Координаты эпицентра 42.15° с.ш. 79.54° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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