Коронавирус сорвал дебют казахстанца в UFC

Об отмене боя Шавката Рахмонова с поляком Бартошем Фабински, намеченного на 21 марта, сообщил менеджер казахстанца Саят Абдрахманов.

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, первым из казахстанцев подписавший контракт с сильнейшей в мире смешанных единоборств лигой UFC, не сможет дебютировать в ранее запланированные сроки из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Об отмене боя Шавката Рахмонова с поляком Бартошем Фабински, намеченного на 21 марта, сообщил менеджер казахстанца Саят Абдрахманов.

К сожалению, из-за ситуации с вирусом турнир в Лондоне переносится в США. Так как у Шавката нет рабочей визы, его бой отменяется. Об этом мне сообщили час назад, Шавкат об этом узнал в аэропорту, - написал в сториз в своем Instagram Абдрахманов.

Известно, что 70% боев на турнире в Лондоне отменено из-за отсутствия визы у бойцов.

К слову, UFC на ряду с другими спортивными лигами ощущает влияние пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что из-за приостановки всех спортивных событий в штате Невада (США), связанной с пандемией коронавируса в мире, бой между Хабибом и Тони может сорваться в очередной раз. В предыдущие годы их поединок по различным причинам срывался четырежды. Однако президент UFC Дэна Уайт рассчитывает получить два новых варианта для проведения боя.





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