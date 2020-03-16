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Пока сделок нет – KASE об обвале тенге

Курс тенге к доллару за час взлетел с 410 до 440 тенге в обменных пунктах Казахстана

Фото : pixabay.com16 марта 2020, 11:31

Заместитель председателя KASE Андрей Цалюк рассказал, как стартовали торги на рынке иностранной валюты 16 марта после резкого обвала курса тенге к доллару утром до 429 тенге, передает Zakon.kz.

Несмотря на то, что курс тенге к доллару за час взлетел с 410 до 440 тенге в обменных пунктах Казахстана, на сайте Казахстанской фондовой бирже на рынке иностранных валют пока не появилось данных о новых торгах в паре "доллар-тенге", есть лишь данные о последней сделке, которой завершились торги в пятницу 13 марта.

На данный момент (11:21 по времени столицы Казахстана – Прим.Авт) сделок до сих пор. Поэтому и нет курса до сих пор. Когда они появятся, вы их увидете на сайте, - сказал zakon.kz заместитель председателя KASE Андрей Цалюк.

Добавим, c 16 марта на KASE открыты торги недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге (F_USDKZT200326)/ С 16 марта 2020 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) открыты торги недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге с исполнением 26 марта 2020 года.

В торговой системе KASE указанному недельному контракту присвоено сокращенное обозначение (торговый код) F_USDKZT200326.

По вышеуказанному фьючерсу установлена первоначальная теоретическая цена 407,19 тенге за доллар США, которая опубликована в торговой системе KASE.

Последним днем торгов недельным фьючерсом является 20 марта 2020 года.

Торги производными финансовыми инструментами проводятся на KASE в рабочие дни с 10:00 до 15:30 алматинского времени, клиринговая сессия по данным торгам – с 15:30 до 16:00 алматинского времени.

Альберт Ахметов


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