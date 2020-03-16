Ожидается, что до 80% населения будут инфицированы Covid-19.

Издание Guardian ознакомилось с документом по итогам брифинга для чиновников NHS (Национальная служба здравоохранения Англии). Там говорится: британские чиновники считают, что коронавирус может сохраняться до весны 2021 года, передает zakon.kz.

Independenteagle.com цитирует: До 80 % британцев могут заразиться коронавирусом, причем 7,9 млн будут нуждаться в госпитализации.

В досье говорится: "Ожидается, что до 80% населения будут инфицированы Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация".

В документе также говорится, что NHS не сможет справиться с огромным количеством людей с симптомами коронавируса, которые необходимо проверить, потому что лаборатории "находятся под значительным давлением спроса".

В результате будут проходить тестирование только те, кто находится в больницах, домах престарелых и тюрьмах, где вирус уже был обнаружен.

Прогнозируется, что число случаев в Великобритании будет неуклонно расти в ближайшие недели и месяцы, а пик ожидается в конце мая - середине июня.

В воскресенье Министерство здравоохранения объявило, что общее количество случаев в Великобритании возросло до 1372, по сравнению с 1140 днем ​​ранее. Общее число погибших возросло до 35.

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