Граница с Казахстаном не будет закрыта для бизнеса

Премьер Кыргызстана рассказал, как это отразится на экономических отношениях.

Кыргызско-казахстанская граница не будет закрыта для товарооборота и бизнеса, сообщил на брифинге премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, передает zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане введено чрезвычайное положение, ограничен въезд и выезд из страны. Там выявили девять случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает sputnik.kg, Абылгазиев заявил, что людей, приезжающих из РК, будут проверять и, возможно, процесс затянется.

Да, будут неудобства, но мы просим граждан отнестись с пониманием. В Казахстане работают 60 тысяч кыргызстанцев. Контроль на границе ужесточится, но препятствий для бизнеса не будет, — пообещал премьер.

По его словам, ограничений с Узбекистаном скорее всего тоже не будет. В этой стране выявлено четыре случая заражения коронавирусом.

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