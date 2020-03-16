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Назван мультфильм, предсказавший коронавирус в 1993 году

Становится немного не по себе после такой точности авторов мультсериала.

Фото : кадр из мультфильма16 марта 2020, 12:11

Пандемия коронавируса была предсказана в мультфильме "Симпсоны", в частности в эпизоде от 1993 года под названием "Marge in Chains", передает zakon.kz.

Британское издание The Independent напомнило, что в этой серии речь идет о гриппе "Osaka Flu", который распространился по Спрингфилду после того, как жители заказали соковыжималки из Японии. Кроме того, в этой серии также было предсказано то, что вирусом заразится популярный актер Том Хэнкс.

К слову, это не первый случай, когда в эпизодах Simpsons предсказывается будущее: до этого создатели мультфильма предсказали президенство Дональда Трампа и смерть Коби Брайнта после крушения вертолета.

Становится немного не по себе после такой точности авторов мультсериала и наводит на мысль, что нам пора пересмотреть его, чтобы знать, к каким катаклизмам нам всем готовиться в будущем.

Напомним, сейчас коронавирусом в мире заразились более 169 тыс. человек, в том числе 9 в Казахстане. Из них в мире умерло 6,5 тыс. человек, в Казахстане нет ни одного летального случая.


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