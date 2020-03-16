Гражданка Индии заболела коронавирусом после посещения Казахстана
Также она была и в России.
Фото : indiatoday.in16 марта 2020, 12:51
59-летняя жительница индийского города Аурангабада заболела коронавирусом, передает zakon.kz.
По информации indiatoday.in, она путешествовала по Казахстану и России.
У женщины выявили положительный результат на коронавирусную инфекцию. Она путешествовала по России и Казахстану. Сейчас пациент помещена на карантин в больнице Дхут в Аурангабаде, - сказал чиновник.
По информации РИА Новости, число заболевших коронавирусом в Индии достигло 107.
Наибольшее число заболевших - 31 – в штате Махараштра на западе страны, 22 заболевших в штате Керала на юго-западе Индии, заболевших и 11 в Уттар-Прадеше, северном штате Индии. Семь заболевших в столичном регионе Дели, шесть - в Карнатаке на юго-западе Индии, трое - на союзной территории Ладакх. Трое заболевших находятся в штате Телангана, по два заболевших – в Раджастане и союзной территории Джамму и Кашмир, по одному заболевшему – в штатах Тамилнад, Пенджаб и Андхра Прадеш.
Десять заразившихся коронавирусом человек выздоровели и выписаны из госпиталей, два человека скончались.
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