676 человек находятся на карантине в Алматы

Все граждане, контактировавшие с зараженными, помещены на 14-дневный карантин в провизорные стационары.

О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Алматы в связи с коронавирусом на 12 часов 16 марта сообщили в акимате города, передает zakon.kz.

Региональный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщает, что в Алматы на 16 марта зарегистрировано 7 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

7 пациентов, у которых зарегистрирован коронавирус, получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия.

В целом, на сегодня в Алматы на карантине находятся 676 человек.

Акимат Алматы призвал всех горожан, особенно тех, кто находится на домашнем карантине, отнестись в сложившейся ситуации со всей ответственностью за свое здоровье и здоровье окружающих, быть ответственными и соблюдать санитарно-гигиенические правила. В случае наличия симптомов придерживаться режима самоизоляции. Находящиеся на домашнем карантине должны выдерживать сроки изоляции.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо:

- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик. Подойдет обычный спирт, купленный в аптеке. Если на него аллергия, то используйте санитайзер;

- проветривать помещение как можно чаще;

- ограничить выход в общественные места;

- избегать рукопожатий и другого близкого контакта.

- укреплять иммунитет;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и ГРИПП, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача с поликлиники или скорую помощь, также вам необходимо носить маску.

Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.

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