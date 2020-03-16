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Вице-министр рассказал, будут ли кредитные каникулы для бизнеса

Ряд мер рассматривается.

Фото : c1316.c.3072.ru16 марта 2020, 13:40

Вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса прокомментировал, будут ли оказаны меры поддержке бизнесу за период, когда в стране действует чрезвычайное положение из-за коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Правительство работает над дополнительными мерами поддержки МСБ. Как уже поручил Президент. В скором времени вы узнаете, какие меры будут предложены в этой ситуации. Сейчас они отрабатываются, - сказал Мадиев.

При этом у него спросили по поводу кредитных каникул для предпринимателей, но замглавы ведомства ответил уклончиво.

"Ряд мер рассматривается, чтобы облегчить данную сложившуюся ситуацию", - повторил он.

По его словам, для установления ущерба "сейчас все расчеты ведутся и меры, соответствующие, разрабатываются".

Чрезвычайная ситуация введена только сегодня, - напомнил вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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