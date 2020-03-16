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Токаев: Действие режима чрезвычайного положения может быть продлено

Объявленная ВОЗ пандемия приобрела угрожающий масштаб.

Фото : Акорда16 марта 2020, 14:10

16 марта Токаев выступил с обращением к казахстанцам, передает zakon.kz.

Министерство здравоохранения официально заявило, что на сегодяншний день у 9 казахстанцев диагностированы признаки коронавируса, есть опасность распространения. Вирус завезен извне. Люди, контактировавшие с зараженными, установлены и тоже находятся под контролем. Казахстан раньше других стран создал специальный штаб и межведомственную комиссию. Объявленная ВОЗ пандемия приобрела угрожающий масштаб. Поэтому мной подписан указ о введении чрезвычайного положения в стране. Оно действует с 8 утра 16 марта и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено, - сказал Президент РК.


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