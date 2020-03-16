Токаев: У экономики Казахстана есть серьезный гарант

Мы не допустим роста социальной напряженности, безработицы.

Главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил казахстанцев в сохранении стабильности экономики страны, передает zakon.kz.

По его словам, мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику.

По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса. Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности, безработицы. Благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева международные резервы нашей страны достигли около 90 миллиардов долларов, - сказал он.

Президент сообщил, что это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства.

Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса. Международные резервы около 90 млрд - серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики, - сказал Токаев.

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