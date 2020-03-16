Лукашенко: Мир с ума сошел от коронавируса

Мы эти вирусы переживали, переживем и этот.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал руководителей местных органов власти без паники строить работу в связи с ситуацией с коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось, - отметил Александр Лукашенко.

По мнению Президента, в Беларуси адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию.

Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью, - отметил глава государства.

В то же время он констатировал, что в Беларуси относительно спокойная обстановка, а "Россия вся полыхает от коронавируса".

Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический, - добавил президент.

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