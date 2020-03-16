Казахстанцы шутят над коронавирусом
Берегите себя и мойте чаще руки!
Фото : interessant.ru16 марта 2020, 16:16
В Казахстане с 16 марта объявлено чрезвычайное положение из-за опасности распространения коронавируса. Временно закрываются развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей. Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. Но казахстанцы не унывают и делятся юмористическими картинками в соцсетях, передает zakon.kz.
На сегодняшний день у девяти казахстанцев диагностирован коронавирус.
Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны, - сказал Президент Казахстана.
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