Поддельные 10-тысячные тенге изготавливали в Алматы

В настоящее время проводятся необходимые экспертные исследования и следственные действия.

В Алматы ликвидирован подпольный цех по изготовлению фальшивых денег, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДЭР по Алматы, 11 марта Департаментом экономических расследований по городу ликвидирован цех, где изготавливались поддельные деньги номиналом 10 000 тенге, которые в дальнейшем сбывали на территориях Алматы и Алматинской области.

Департаментом начато досудебное расследование по ст.231 ч.2 п.1 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, группой лиц по предварительному сговору). Двое жителей Алматы, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных банкнот, задержаны и взяты под стражу, - сообщили в ведомстве.

При обыске их квартиры, приспособленной под цех, изъяты ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с краской, цифровые файлы с рисунками (заготовки) купюр номиналом 10 000 тенге с обеих сторон, фольгированные ленты с оттеснением номинала банкноты и орнамента, канцелярские принадлежности, а также поддельные купюры на сумму 220 000 тенге.

В настоящее время проводятся необходимые экспертные исследования и следственные действия.

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