Тенге отправился в свободное плавание: плюсы и минусы для экономики

По мнению эксперта, позитивных факторов все же больше, нежели негативных моментов.

16 марта 2016 года Нацбанк Казахстана фактически отпустил тенге в свободное плавание, полностью отстранившись от формирования курса национальной валюты. О плюсах и минусах такого решения финрегулятора рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Похоже, что овершут (рост курса доллара при отсутствии на рынке участия Нацбанка) произошел в пределах 440 USD за тенге, после чего пара доллар-тенге отыграла 5 пунктов и теперь торгуется на уровне 435 тенге (+7% к предыдущему дню) при цене на нефть 32 USD за баррель. При этом курс RUBKZT «устаканился» на отметке равновесия 5,86-5,88. В целом, с экономической точки зрения есть определенная логика в подобных значениях курса тенге, – написал Олжас Тулеуов.

Далее эксперт буквально по пунктам разложил отрицательные и положительные стороны для экономики от произошедшего овершута курса тенге.

Негативные моменты:

1. Краткосрочный инфляционный скачок и рост инфляционных ожиданий.

2. Удорожание обслуживание внешних долгов частного сектора и правительства, номинированных в USD и EUR.

3. Снижение номинальных показателей уровня благосостояния, выраженные в долларах США.

4. Замедление роста реальных денежных доходов.

5. Временный рост доллазирации денежной массы и банковских вкладов.

Позитивные факторы:

1. Демонстрация формирования реального свободного плавания курса тенге.

2. Ослабление девальвационных ожиданий рынка и населения.

3. Сохранение средств золотовалютного резерва Нацбанка.

4. Поддержка/повышение конкурентоспособности экспортеров и других предприятий, ориентированных на внутренних потребителей.

5. Повышение устойчивости бюджетных доходов, которые номинировны в тенге.

6. Более уверенное определение равновесного курса тенге, что в условиях избытка долларовой ликвидности на развивающихся рынках (в свете последних решений ФРС) повысит привлекательность тенговых активов для нерезидентов. Следовательно в среднесрочной перспективе при сохранении строгого свободно плавающего курсообразования тенге имеет возможность укрепляться.

Таким образом, как обычно происходит в монетарной политике, и в данном случае Нацбанк принял альтернативные экономические убытки в пользу других более необходимых альтернативных выгод, – подытожил Олжас Тулеуов.

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