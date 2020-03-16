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Установлен курс доллара на вторник

Средневзвешенный курс доллара составил 434,68 тенге.

Фото : kazlenta.kz16 марта 2020, 17:47

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 434,68 тенге (+29,06 с вечерних торгов 13 марта), объем торгов 199,45 млн долларов.

В обменниках курс доллара - 433,5-438 тенге, евро - 475-490 тенге, рос.рубля - 5,77-5,97 тенге.

В торгах приняли участие 25 членов KASE.

Ранее сообщалось, что утром 16 марта буквально за 2 часа курс тенге к доллару изменился на 30 пунктов, цена американской валюты с 410 тенге увеличилась до 440 тенге за доллар. При этом долгое время на KASE не было торгов в паре "доллар-тенге". Многие обменники прекратили покупку и продажу долларов.


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