Рассматривается возможность проведения учебно-тренировочных сборов на территории Казахстана рассматривается. Дело в том, что участие Казахстана на Олимпиаде в Токио все еще в силе - Бисакаев.

Казахстанские спортсмены продолжают подготовку к летней Олимпиаде в Токио. Об этом сегодня на брифинге в Службу центральных коммуникаций рассказала вице-министр культуры и спорта Оркен Бисакаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы возвращаем всех спортсменов со сборов из-за границы. Рассматривается возможность проведения учебно-тренировочных сборов на территории Казахстана рассматривается. Дело в том, что участие Казахстана на Олимпиаде в Токио все еще в силе, а потому для поддержания спортивной формы спортсменов сборы будут продолжены, - сообщил он и обратил внимание, что сейчас многие лицензионные туры переносятся, несмотря на готовность Японии провести это мероприятие.

Он отметил, что на данный момент, в связи с объявлением ЧП, приостановлен выезд спортсменов за границу, временно приостановлена работа фитнес-центров и тренажерных залов, занятия в детско-юношеских школах. Были отменены спортивные соревнования территории Казахстана, где должны были участвовать 30-40 иностранных спортсмена. Также отменены все события по всем видам спорта.

"Поступает много вопросов относительно игр хоккейного клуба "Барыс". Руководство клуба разместило на своем официальном сайте информацию об отказе участия в Кубке Гагарина. Но официального заявления в КХЛ не было", - сказал он и не ответил на проступающие вопросы.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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