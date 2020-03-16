Сколько детей не пришли в детские сады в первый день режима ЧП в Казахстане

Работа детских садов в период ЧП в стране не приостанавливалась, однако разрешено свободное посещение.

Более 60 % детей остались дома со взрослыми в первый день режима ЧП в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы рекомендуем родителям, если есть возможность, желательно воздержаться от посещения дошкольных учреждений. Мы сегодня первый день провели мониторинг, можем сказать, что пришли только 40 % детей. Более 60 % детей остались дома со взрослыми. Думаю, далее эта цифра будет увеличиваться, — сообщил Аймагамбетов.

Он напомнил, что детские сады в период ЧП в стране работают в штатном режиме, их деятельность не приостанавливалась.

"Но мы обеспечиваем свободное посещение для детей. Ранее была норма по отчислению за пропуски детей. Если пропускают несколько дней, то должны были отчислить их. Сейчас эту норму убрали. Даже если дети не будут ходить, то места в детских садах будут сохранены", — сказал министр.

Также, по его словам, с 16 марта деятельность госорганизаций дополнительного образования приостановлена.

Это Дворцы школьников, художественные школы и школы искусств. Также комитет по охране прав детей рекомендует аналогично по частным центрам развития воздержаться от поселения занятия на период ЧП, — заключил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!