Цена на нефть упала до 29 долларов за баррель
Похоже, что завтра в связи с этим (в условиях свободного плавания) USDKZT будет штурмовать отметку в 440.
Фото : fednews.ru16 марта 2020, 20:00
Цена на нефть марки Brent упала ниже 30 USD за баррель, а доллар США к рублю вырос выше 75, передает zakon.kz.
Похоже, что завтра в связи с этим (в условиях свободного плавания) USDKZT будет штурмовать отметку в 440, - пишет телеграм-канал @tengenomika.
Вместе с тем эксперты не исключают, что при дальнейшем ухудшении ситуации на рынке нефти участники ОПЕК+ будут вынуждены сесть за стол переговоров.
Однозначно, ни одна из конфликтующих на ценовой войне сторон не предполагал подобного сценария, - говорится в сообщении.
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