Цена на нефть упала до 29 долларов за баррель

Похоже, что завтра в связи с этим (в условиях свободного плавания) USDKZT будет штурмовать отметку в 440.

Фото : fednews.ru

Цена на нефть марки Brent упала ниже 30 USD за баррель, а доллар США к рублю вырос выше 75, передает zakon.kz. Похоже, что завтра в связи с этим (в условиях свободного плавания) USDKZT будет штурмовать отметку в 440, - пишет телеграм-канал @tengenomika . Вместе с тем эксперты не исключают, что при дальнейшем ухудшении ситуации на рынке нефти участники ОПЕК+ будут вынуждены сесть за стол переговоров. Однозначно, ни одна из конфликтующих на ценовой войне сторон не предполагал подобного сценария, - говорится в сообщении.

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