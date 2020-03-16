Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Цена на нефть упала до 29 долларов за баррель

Похоже, что завтра в связи с этим (в условиях свободного плавания) USDKZT будет штурмовать отметку в 440.

Фото : fednews.ru16 марта 2020, 20:00

Цена на нефть марки Brent упала ниже 30 USD за баррель, а доллар США к рублю вырос выше 75, передает zakon.kz.

Похоже, что завтра в связи с этим (в условиях свободного плавания) USDKZT будет штурмовать отметку в 440, - пишет телеграм-канал @tengenomika
.

Вместе с тем эксперты не исключают, что при дальнейшем ухудшении ситуации на рынке нефти участники ОПЕК+ будут вынуждены сесть за стол переговоров.

Однозначно, ни одна из конфликтующих на ценовой войне сторон не предполагал подобного сценария, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты