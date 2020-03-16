В Актюбинской области готовятся к мораторию на весеннюю охоту

Общая площадь охотничьих угодий на территории области свыше 28 тыс. гектаров.

Актюбинские полицейские уделяют особое внимание охране природы и готовятся к соблюдению моратория на весеннюю охоту, сообщает zakon.kz.

В целях сохранения популяций животных, обеспечения благоприятных условий, их воспроизводства и получения хозяйственной выгоды, законом РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» утверждены правила охоты и установлены сроки охоты, - сказал старший инспектор природоохранной полиции области Нурлыбек Суюнтаев, отметив, что в настоящее время введен мораторий на весеннюю охоту.

Общая площадь охотничьих угодий на территории области свыше 28 тыс. гектаров, из них 13,5 тыс. закреплены за охотничьими хозяйствами.

Актюбинские полицейские регулярно привлекают к ответственности граждан за незаконную охоту.

Так в текущем году было выявлено свыше 300 нарушений природоохранного законодательства, в том числе возбуждено 4 уголовных дела по статьям:

- 335 ч.3 УК РК - (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений);

- 337 ч.1 УК РК – (Незаконная охота), 2 факта;

- 340 УК РК – (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников).

Чтобы охотиться на законных основаниях необходимо иметь разрешение охотничьего хозяйства и производить охоту именно на той территории, которая указана в разрешении, - подчеркнул Н.Суюнтаев, - например, если охотничьим хозяйством Темирского района выдано разрешение охотиться на территории, закреплённой за ними, нельзя охотиться в Хобдинском или Уилском районах, так как это уже территории других охотохозяйств, и необходимо уже у них брать разрешение.

Особо охраняемое место в Актюбинской области - это Иргиз-торгайский государственный природный резерват, на его территории даже находиться запрещено, не говоря об охоте.

Там обитают редкие и исчезающие виды животных и птиц, таких как сайгак, стрепет, сокол-балобан, филин, орлы, а так же перелетные птицы – лебедь – кликун, дрофа, пискулька (мелкий гусь).

Согласно тем же правилам, охота запрещается:

- на особо охраняемых природных территориях;

- без удостоверения охотника;

- без разрешения органов внутренних дел на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия;

- без путевки субъекта охотничьего хозяйства;

- на животных, находящихся в бедственном и беспомощном положении (спасающихся от бури, наводнения, пожара, при переправе через водоемы, в гололед, истощенных от бескормицы, отсиживающихся на полыньях водоплавающих птиц);

- с выжиганием пустошей, надводной растительности, раскорчевкой и уничтожением другой растительности.

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