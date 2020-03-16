Двоих карагандницев принудительно доставили в карантинный госпиталь

Известно, что это супружеская чета. В разгар эпидемии вируса они находились на отдыхе в Италии.

Двоих жителей Караганды доставили в карантинный госпиталь в сопровождении полиции, сообщает zakon.kz.

16 марта медицинскими работниками и сотрудниками полиции были принудительно госпитализированы два карагандинца, являвшиеся контактными лицами. Они помещены в карантинный госпиталь, где врачи под постоянным контролем будут наблюдать состояние их здоровья в течение 14 дней.

Известно, что это супружеская чета. В разгар эпидемии вируса они находились на отдыхе в Италии. Прибыли в Караганду 9 марта самолетом через Минск.

В Управление Здравоохранения Карагандинской области просят всех жителей области проявлять гражданскую ответственность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так как своевременное оповещение специальных служб, поможет остановить цепочку контактных лиц и дальнейшую госпитализацию.

Видео взято в Telegram-канале Вся Караганда.

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