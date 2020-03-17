Ученые назвали причину быстрого старта коронавируса

Основной причиной называют большое количество больных со слабовыраженной симптоматикой в Китае, которых долгое время не выявляли.

Американские ученые назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Таковой, по их мнению, стали большое количество больных со слабовыраженной симптоматикой, поэтому их долго не могли выявить. Другая причина в высокой контагиозности самого вируса.

Исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые построили математическую модель, которая и подтвердила, что 86 процентов случаев заболевания до начала карантина в Ухане не были выявлены. В 79 случаях заражения источниками могли быть носители вируса, у которых болезнь никак не проявлялась.

Результаты показывают, что после 23 января 2020 года, когда правительство ввело меры по контролю передвижения и повышению осведомленности населения, темпы распространения вируса значительно снизились.

Вспышка COVID-19 в Китае была вызван больными с легкими, ограниченными или отсутствующими симптомами, которые остались незамеченными, — приводятся в пресс-релизе Колумбийского университета слова руководителя исследования Джеффри Шамана (Jeffrey Shaman), профессора наук о здоровье. — В зависимости от их контагиозности и количества, необнаруженные случаи могут подвергать гораздо большую часть населения воздействию вируса, чем это считалось. Мы выяснили, что для COVID-19 в Китае эти необнаруженные инфицированные люди были многочисленны и заразны.

Авторы считают, что необходимо внести серьезные изменения в практику документирования пациентов, обращающихся за медицинской помощью даже с симптомами ОРВИ. Они также подчеркивают эффективность мер по ограничению поездок и информирования населения.

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