Россия прекратила железнодорожное сообщение с Казахстаном
Решение вступает в силу во вторник, 17 марта, и будет действовать до особых указаний.
Фото : Drive217 марта 2020, 00:59
Российские железные дороги (РЖД) сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией и Казахстаном из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Решение вступает в силу во вторник, 17 марта, и будет действовать до особых указаний. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.
В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции … с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, - говорится в сообщении РЖД.
Там же уточнили, что пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на отмененные поезда без взимания сборов и других плат.
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