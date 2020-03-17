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Россия прекратила железнодорожное сообщение с Казахстаном

Решение вступает в силу во вторник, 17 марта, и будет действовать до особых указаний.

Фото : Drive217 марта 2020, 00:59

Российские железные дороги (РЖД) сообщили о прекращении курсирования международных поездов между Россией и Казахстаном из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Решение вступает в силу во вторник, 17 марта, и будет действовать до особых указаний. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции … с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, - говорится в сообщении РЖД.

Там же уточнили, что пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на отмененные поезда без взимания сборов и других плат.


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