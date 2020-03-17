Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость майского фьючерса марки Brent увеличивается на 5,23%.

По данным торгов, мировые цены на нефть после обрушения, выросли более чем на 5%, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Так, на 4.02 (по Нур-Султану) стоимость майского фьючерса марки Brent увеличивается на 5,23%, достигнув 31,17 долларов за баррель. При этом апрельский фьючерс марки WTI становится дороже на 5,10%, поднявшись до 30,48 долларов за баррель.

До этого в ходе торгов 16 марта нефть марки Brent показала минимум 2016 года, упав ниже 30 долларов за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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