Все ТРЦ сети MEGA закрыты
Это делается для того, чтобы предотвратить любую угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Фото : mega.kz17 марта 2020, 12:54
Все ТРЦ сети MEGA закрыты, передает zakon.kz.
Мы приняли решение закрыть все ТРЦ сети MEGA. Мы делаем это для того, чтобы предотвратить любую угрозу распространения коронавирусной инфекции, а также учитывая многочисленные обращения наших арендаторов и посетителей, - сообщил генеральный директор сети ТРЦ MEGA Сейтжан Есмагамбетов.
Супермаркеты и аптеки продолжат работу. Супермаркет "Рамстор" будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00, аптеки - с 10:00 до 22:00.
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