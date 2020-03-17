Транзитные поезда не будут пускать в Казахстан

Также отменяется курсирование пассажирских межгосударственных и пригородных поездов.

В Казахстане с 16 марта введены ограничения на проезд пассажирским ж/д транспортом, передает zakon.kz.

Об изменениях сообщает АО Пассажирские перевозки АО НК КТЖ.

1. Приостановлено курсирование поездов соседних ж/д администраций, заезжающих на территорию Казахстана, а также следующих транзитом:

· № 5/6 "Ташкент – Москва" (УЗБ)

· № 17/18 "Бишкек – Москва" (Кырг)

· № 149/150 "Андижан-Москва" (УЗБ)

· № 305/306 "Бишкек – Шу" (Кырг)

· № 315/316 "Ташкент – Казань" (Узб)

· № 317/318 "Барановичи-Караганды" (БЧ)

· № 319/320 "Куляб – Москва" (Тадж)

· № 324/323 "Ташкент-Ургенч-Волгоград" (УЗБ)

· № 329/330 "Душанбе-Москва" (Тадж)

· № 333/334 "Ташкент-Ургенч-Саратов" (УЗБ)

· № 349/350 "Ташкент-Москва" (УЗБ)

· № 359/360 "Худжанд-Москва" (Тадж)

· № 363/364 "Томск-Караганды" (РЖД)

· № 365/366 "Челябинск – Ташкент" (РЖД)

· № 369/370 "Ташкент – Новосибирск" (УЗБ)

· № 371/372 "Андижан-Уфа" (УЗБ)

· № 381/382 "Ташкент- Уфа" (УЗБ)

· № 385/386 "Бишкек-Новосибирск" (Кырг)

· № 391/392 "Томск-Риддер" (РЖД)

· № 647/648 "Мискен – Бейнеу" (УЗБ)

2. Отменяется курсирование пассажирских межгосударственных и пригородных поездов формирования АО "Пассажирские перевозки":

· № 145/146 "Караганды-Омск" с 17 марта

· № 303/304 "Алматы-2/Бишкек-Казань" с 23 марта

· № 321/322 "Алматы-2 – Нукус" с 20 марта

· № 363/364 "Караганды-Томск" с 17 марта

· № 625/626 "Атырау – Астрахань" с 18 марта

· № 6997/6998 "Тобол – Карталы-1" с 18 марта

· № 6975/6976 "Петропавловск-Петухово" с 17 марта

· № 6974/6973 "Петропавловск-Исилькуль" с 17 марта

· № 6980/6979 "Петропавловск-Исилькуль" с 17 марта

3. Сокращены маршруты следования следующих поездов:

· № 1/2 "Алматы-2-Ташкент" до ст.Шымкент с 16 марта

· № 7/8 "Алматы-2-Саратов" до ст.Уральск с 18 марта

· № 39/40 "Нур-Султан Нурлы жол-Челябинск" до ст. Костанай с 18 марта

· № 83/84 "Караганды – Москва" до ст. Петропавловск с 18 марта

· № 301/302 "Алматы-2-Новосибирск" до ст. Семей с 18 марта

· № 6814/6813 "Костанай-Троицк" до ст. Каерак с 18 марта

· № 6871/6872 "Уральск-Озинки" до ст. Семиглавый Мар с 19 марта.

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