Казахстанка заразилась коронавирусом в Венгрии

Сейчас ее состояние стабильное.

В Венгрии казахстанку, зараженную коронавирусом, поместили в больницу, передает zakon.kz.

16 марта 2020 года в Посольство РК в Венгрии поступило сообщение о том, что одна наша гражданка госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из больниц города Будапешта. Согласно результатам проведенных анализов тест оказался положительным, - говорится в сообщении МИД.

Сейчас ее состояние стабильное, она проходит лечение в больнице. Казахстанские дипломаты взяли на особый контроль этот вопрос.

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