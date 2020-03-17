Курс доллара продолжил рост на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 435,85 тенге (+1,17).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли дневные торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 435,85 тенге (+1,17).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9151 тенге, объем торгов 6,8 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 435,5-437,5 тенге, евро - 485-489 тенге, рос.рубля - 5,87-5,97 тенге.

В торгах приняли участие 12 членов KASE.

С утра 17 марта стоимость американской валюты в обменных пунктах Алматы и Нур-Султана составляла 439-440 тенге.

Напомним, утром 16 марта буквально за 2 часа курс тенге к доллару изменился на 30 пунктов, цена американской валюты с 410 тенге увеличилась до 440 тенге за доллар. При этом долгое время на KASE не было торгов в паре "доллар-тенге". Многие обменники прекратили покупку и продажу долларов.

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