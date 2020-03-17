В Казахстане еще пять случаев заражения коронавирусом

Итого в Казахстане 32 случая коронавируса.

В Казахстане зарегистрировали еще пять случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Зарегистрированы еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Алматы – 4 случая, в Нур-Султане – 1 случай. На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 15 случаев, в Нур-Султане – 17 случаев, - говорится в сообщении Минздрава РК

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