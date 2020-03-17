Что сказал Сагинтаев о введении карантина в Алматы

Быстрорастущая угроза населению города заставляет нас действовать без промедления.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире ряда телеканалов рассказал о мерах, принимаемых в рамках чрезвычайного положения в стране в связи с мировой пандемией коронавируса и объявленного карантина в городе, передает zakon.kz.

Режим чрезвычайного положения позволяет мобилизовать все ресурсы для защиты жизни и здоровья наших людей. Превентивные меры против вирусной угрозы на территории Алматы были начаты в январе месяце, с первыми сообщениями Всемирной Организации Здравоохранения о вспышке инфекции коронавируса в Китае, - сообщил аким.

По его словам, в течение 2,5 месяцев проводились экстренные защитные мероприятия на государственной границе аэропорта Алматы.

13 марта 2020 года в городе был зарегистрирован первый случай COVID-19 в Алматы. На 17 марта в Алматы зарегистрированы 15 случаев коронавируса.

Быстрорастущая угроза населению города заставляет нас действовать без промедления. Поэтому я внес предложение в Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения предложение о введении в городе карантина. Час назад такое решение принято, - рассказал Сагинтаев.

Он напомнил, что карантин вводится с 00.00 часов 19 марта 2020 года.

Главная цель карантина в Алматы - остановить распространение инфекции.

Задача - прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города, - пояснил аким.

Основные меры карантина включают:

• Масштабные противоэпидемиологические мероприятия в мегаполисе через механизмы самоизоляции и домашнего карантина.

• Блокировка мест заражения с мойкой и дезинфекцией улиц, тротуаров.

• Усиление санитарно-эпидемиологической дезинфекции в общественных местах, жилых домах и санитарная очистка прилегающей территории.

• Ограничение въезда и выезда граждан и автотранспортных средств за внешние и внутренние границы г. Алматы

• Установка 27 блок постов на въездах в город Алматы.

• На блок-постах будут задействованы силы Полка патрульной полиции, СОБРа, полка «Гранит», подразделения министерства обороны и Национальной гвардии.

• Вместе с тем будет установлен «зеленый коридор» для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены.

• На период карантина будет приостановлена работа:

- детских садов;

непродовольственных торговых рынков;

- крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов за исключением объектов, находящихся в них, по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

Мы будем полно и системно информировать горожан через средства массовой информации, социальные сети и мессенджеры для того, чтобы алмаатинцы знали требования карантина, чтобы могли заблаговременно выехать или заехать на территорию города Алматы, - отметил Сагинтаев.

Городской штаб по противодействию коронавирусу будет оперативно рассматривать возникающие вопросы и принимать по ним необходимые оперативные меры.

Полный перечень ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер на территории Алматы будет опубликован в ближайшее время на всех официальных информационных ресурсах акимата города.

Наступил особый момент для каждого из нас. Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам. Сегодня я поручил руководителям городских структур акимата перевести на удаленный доступ и дистанционную форму работы до 70% своих трудовых коллективов. Обращаюсь ко всем руководителям предприятий всех форм собственности провести такую же работу, - отметил аким города, заметив при этом, что карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни и попросил это правильно понять.

Карантин вводится ради нашей общей безопасности, безопасности города, безопасности наших близких. В чрезвычайной ситуации сознательность и дисциплина каждого горожанина жизненно важны.

Наша выдержка и алматинская солидарность, уверенные действия, взаимоподдержка и соблюдение строгих правил чрезвыйчайного положения защитят город Вместе мы справимся, - заключил он.

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