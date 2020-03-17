В России идентифицированы 95% людей из очагов коронавирусной эпидемии
В отношении которых приняты необходимые меры.
Фото : пресс-служба Кремля17 марта 2020, 18:26
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину о ситуации с карантином по коронавирусу, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Мы видим статистику прибытия граждан из очагов инфекции, сколько мы нашли - наличие контактных данных (телефон, электронная почта, работодатель и так далее). 95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет следующая работа, - заявил Собянин.
В России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом. Пять - выздоровели.
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