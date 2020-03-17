В России идентифицированы 95% людей из очагов коронавирусной эпидемии

В отношении которых приняты необходимые меры.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину о ситуации с карантином по коронавирусу, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мы видим статистику прибытия граждан из очагов инфекции, сколько мы нашли - наличие контактных данных (телефон, электронная почта, работодатель и так далее). 95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет следующая работа, - заявил Собянин.

В России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом. Пять - выздоровели.

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