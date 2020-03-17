При каких условиях можно въехать/выехать в карантинные города

Следующие авиа- и железнодорожным транзитным сообщением, выезжающие за границу на лечение и другие исключения.

Перечислены исключения для въезда и выезда при карантине в Нур-Султане и Алматы, сообщает zakon.kz.

Вводимое с 00.00 час. 19 марта т.г. ограничение на въезд-выезд людей с территории городов Нур-Султан и Алматы предусматривает исключения для следующих категорий лиц:

- жители городов Нур-Султан и Алматы, ранее выехавшие из города, при их возвращении в город;

- жители других регионов, ранее въехавшие в город, при их выезде из города;

- граждане РК, ранее выехавшие за рубеж (при их возвращении в Республику Казахстан);

- иностранцы, ранее въехавшие на территорию РК для их выезда из страны и въезжающие воздушным транспортом с целью дальнейшего выезда из страны;

- иностранцы (лица без гражданства), обладатели видов на жительство на территории Республики Казахстан;

- граждане РК, ранее выехавшие на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

- граждане РК, выезжающие за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

- персонал дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК;

- члены поездных и локомотивных бригад, а также лица, участвующие в железнодорожных перевозочных процессах, экипажи воздушных, морских судов, водители грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов;

- иностранцы, являющиеся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);

- жители, проживающие в пригородных зонах и работающие в гг. Нур-Султане, Алматы;

- граждане Республики Казахстан, следующие авиа- и железнодорожным транзитным сообщением;

- иные особые случаи, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке городскими штабами по противодействию COVID-19.

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