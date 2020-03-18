Что делать жителям Алматинской области, работающим в Алматы?

Есть время проработать и решить вопрос до конца дня.

Заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев на брифинге рассказал, что делать, если в городе работают люди, живущие в Алматинской области, и их нельзя отпустить на удаленную работу, передает zakon.kz.

Туякбаев отметил, что сейчас предприниматели задают вопросы насчет их сотрудников, проживающих на территории Алматинской области.

Мы всем рекомендуем, если есть возможность отпускать в оплачиваемые отпуска. Если не получается, особенно продавцам продовольственных магазинов, рекомендуем, будем оказывать содействие, найти временное помещение для проживания их сотрудников. У нас есть время проработать и решить вопрос до конца дня, - сказал Туякбаев.

Также он отметил, что сейчас многие предприниматели выходят на связь.

Они спрашивают - можем ли мы обеспечить специальный пропуск для их сотрудников из Алматинской области. Ответ один - запрещено. Смысл карантина теряется. С области приезжает почти полмиллиона граждан, каждый здесь работает. Поэтому мы готовы найти им помещение. Все хостелы, гостиницы пустуют. Это хорошая возможность, - добавил он.

В Алматы 19 марта будет введен карантин. Это предусматривает ряд ограничительных мер, в том числе самоизоляция горожан, чтобы прервать цепочку вируса.

На сегодня в городе зарегистрировано 17 случаев.

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